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made in Italy メンズスーツ
商品番号 U99699251911
商品名

made in Italy メンズスーツ
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアに行った時に百貨店で購入したものになります上品なブラっクに少しチャコールが入ったようなカラーです目立った傷や汚れはありませんが、10回未満を3シーズンくらい着用しました着丈73肩幅42袖丈63パンツ総丈101ウエスト79普段ラルディーニの46を着用してますチルコロ　ボリオリ　タリアトーレ　ベルベスト　スティレラティーノ　ザノーネ　イザイア　ザジジ　などのブランドがお好きな方におすすめです
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