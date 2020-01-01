made in Italy メンズスーツ

イタリアに行った時に百貨店で購入したものになります上品なブラっクに少しチャコールが入ったようなカラーです目立った傷や汚れはありませんが、10回未満を3シーズンくらい着用しました着丈73肩幅42袖丈63パンツ総丈101ウエスト79普段ラルディーニの46を着用してますチルコロ ボリオリ タリアトーレ ベルベスト スティレラティーノ ザノーネ イザイア ザジジ などのブランドがお好きな方におすすめです



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