ティファニー　1837エレメントリング 17号

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商品詳細
正規店で購入。小傷がありますのでご了承下さい。この指輪のものか、わかりませんが袋があります。必要な方は一緒にお付けしますのでコメント下さい。汚れてますのでオマケ程度に思って下さい。材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/sci-fi674247.html
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