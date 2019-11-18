最終値下げ　\n書道篆刻印璽\n二十年前に中国の骨董品店で購入しました\n書道篆刻印章

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最終値下げ書道篆刻印璽二十年前に中国の骨董品店で購入しました書道篆刻印章です使用しておりません、長く自宅保管しておりますのでご理解いただける方がよろしくお願いいたします。綺麗お品ですが正確な品名、年代、素材などが詳しくわかりません、又詳しく鑑定できませんので写真よくご覧になってご判断をしてください。ご納得のうえの入札をお願い致します。お値段交渉承ります。ご希望金額を明記の上、コメントください。