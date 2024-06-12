FANTASTICS タオル 夢者修行

FANTASTICS夢者修行タオル◎発送水濡れ防止の梱包をして匿名配送のゆうゆうメルカリ便にて発送致します。◎状態ライブの際に2度使用しました。汗を拭くなどはしておらずメンバーへのアピール用に使用しました。その後は自宅にて大切に保管しておりました。タオルの性質上ほつれがでやすい商品となっております。何箇所かございますので掲載している写真をよくご確認くださいませ。◎商品説明夢者修行限定タオルです。デビュー前の商品であり入手が難しい品となっております。メンバーの中尾翔太がデザインしたタオルです。FANTASTICS9が強調されており9人のFANTASTICSを強く実感することができる貴重なグッズとなっております。ファンにとってもメンバーにとっても特別な思いが詰まったタオルです。#FANTASTICSfromEXILETRIBE#八木勇征#堀夏喜#木村慧人#中島颯太#佐藤大樹#瀬口黎弥#澤本夏輝#世界#サイン【まとめ買い大歓迎】#amのLDH商品↑こちらから出品中のLDH関連商品のみを見ることが出来ます。まとめ買いでお安く致します。希望の方はお申し付けください。



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