レアカラー 80´s Carhartt Santa Fe Jacket HTG

【商品名】・レアカラー80'sCarharttSantaFeJacketHTGカーハートサンタフェジャケットサンタフェジャケットワークダックウエスタンジャケットウエスタンヨークVintageヴィンテージ古着【カラー】・HTGハンターグリーングリーンターコイズ【サイズ】・不明（実寸M相当）・肩幅50cm・身幅60cm・着丈68cm・袖丈68cm【商品説明】・80'sCarharttSantaFeJacketHTG。・ケアタグが欠損しておりますが、80's〜90's初頭頃のレアカラーのHTGハンターグリーンです。・ディテールからUSA製と推測します。・ゴールデンサイズの実寸M相当。・レアカラーでゴールデンサイズは中々出ないかと。・さらに状態も袖にスレがある程度で美品です。・サンタフェでターコイズカラー最高です。・お探しの方に是非。・他にもCarhartt出品中です。→#NEVERMINDのCarhartt【状態】・多少の着用感がございます。・フロントに薄っすら小さめのシミあり。・右袖の付け根、袖先に数カ所スレあり。・その他、目立つダメージ、汚れはございません。・ヴィンテージ商品の為、ご了承お願いいたします。【ご案内】・24時間『即購入、コメント』OKです。・セット購入、リピーター様は交渉お受けします。・こだわりの古着を出品しています。【出品中→#NEVERMIND_Instock】DetroitJacketデトロイトジャケットアクティブジャケットJohnnyDeppジョニーデップMOSグリーンカーキモスモスグリーンハンターグリーンkanyewestカニエウエストYETravisScottASAPRockyビリーアイリッシュ野村訓市グリーンモスモスグリーンダークグリーン緑バーガンディBRGsalmonサーマンサーモンピンクトラディショナルコート



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