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美品！90s Carter's デニムカバーオール！ブランケット！アメリカ製！
商品番号 V63357617067
商品名

美品！90s Carter's デニムカバーオール！ブランケット！アメリカ製！
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 10,492 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品！90sCarter'sデニムカバーオール！ブランケット！アメリカ製！#SDCその他のCartersはこちらサイズ40肩幅48cm.身幅59cm.着丈77cm.袖丈64cmMADEINUSA状態GOOD！！Carter'sのアメリカ製デニムカバーオールです。フロントポケットが大きめに作られたワーカー感漂うカッコ良いカバーオールになっています。裏ブランケットで保温性もあります。非常に状態は良いかと思います。お探しの方はぜひ！#selectSDC←出品商品一覧をご覧いただけます。価格の並び替えにてご覧いただけます。是非どうぞ！#Lee#90s#デニムカバーオール#ヴィンテージ#carhartt#カーハート#Carters#カーターズ#BIGSMITH#BIGBEN#wrangler#sears#BEAMS#カバーオール#デニムジャケット#230202
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