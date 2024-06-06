美品！90s Carter's デニムカバーオール！ブランケット！アメリカ製！

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美品！90sCarter'sデニムカバーオール！ブランケット！アメリカ製！#SDCその他のCartersはこちらサイズ40肩幅48cm.身幅59cm.着丈77cm.袖丈64cmMADEINUSA状態GOOD！！Carter'sのアメリカ製デニムカバーオールです。フロントポケットが大きめに作られたワーカー感漂うカッコ良いカバーオールになっています。裏ブランケットで保温性もあります。非常に状態は良いかと思います。お探しの方はぜひ！#selectSDC←出品商品一覧をご覧いただけます。価格の並び替えにてご覧いただけます。是非どうぞ！#Lee#90s#デニムカバーオール#ヴィンテージ#carhartt#カーハート#Carters#カーターズ#BIGSMITH#BIGBEN#wrangler#sears#BEAMS#カバーオール#デニムジャケット#230202