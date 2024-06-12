NIKE ベースボールキャップ USA Y2K 00s

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NIKEの謎ロゴ入りのベースボールキャップです。6パネルイージーフィットメタリック感のある刺繍ブルー頭周り：約58-60cm※多少の誤差はご容赦下さい。素材アクリル/コットン状態つばに薄く色褪せありこちらの商品は古着となります。よくご理解いただいた上でお手続きお願い致します。他にも色々と出品しておりますのでよろしければご覧下さい。帽子↓#motoo_used_headwear全商品↓#motoo_used_all何か気になる点がございましたらコメント欄にてご連絡下さい。素材...コットンカラー...ブルー形...ベースボールビンテージ90s80sUSED