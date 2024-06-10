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ルイヴィトン　モノグラムエクリプス コリエ プラーク ネックレス
商品番号 A20625753515
商品名

ルイヴィトン　モノグラムエクリプス コリエ プラーク ネックレス
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 24,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは以前にこちらのサイトにて購入させて頂いたネックレスになります。とても高級感のあるチェーンネックレスです現在も販売されているモデルになります。定価　¥73,700品番　M63640m63640コリエ・プラーク　モノグラムエクリプス付属品　箱、保存袋状態は写真でわかります通り撮影に使ったiPhoneが反射するぐらいには綺麗です。
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