ルイヴィトン モノグラムエクリプス コリエ プラーク ネックレス ...

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商品詳細
こちらは以前にこちらのサイトにて購入させて頂いたネックレスになります。とても高級感のあるチェーンネックレスです現在も販売されているモデルになります。定価 ¥73,700品番 M63640m63640コリエ・プラーク モノグラムエクリプス付属品 箱、保存袋状態は写真でわかります通り撮影に使ったiPhoneが反射するぐらいには綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/reflector334064.html
http://narcologia.ru/goods/pompous978623.html
http://narcologia.ru/goods/passivity852283.html
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