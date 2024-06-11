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フェラガモ長財布
商品番号 K85067677278
商品名

フェラガモ長財布
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 2,443 円
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商品詳細

購入してからほとんど使用せずに保管していました。見た感じ傷や汚れ等ありません。破格値出品しております！即購入オケです^^
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