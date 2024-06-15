バドワイザー　スリーフロッグT

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ヴィンテージtシャツの中でも現在かなり値段高騰及び人気が高いバドワイザースリーフロッグのtシャツです。近年このデザインに関してはかなり多くの偽物が散見されますが、こちらは大阪の某有名店から購入したものなので間違いなくオフィシャルのもとだと思っています。細かい部分の写真をつけていますのでご確認ください。ただし、古いものですので神経質な方のご購入はお控えください。タグは当初からとんでましたが、お店の人はLサイズではといわれていました！某有名ヴィンテージtシャツ専門店では47000円＋TAXで、販売されていました！