- ホーム
- >
- メンズ
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- バドワイザー スリーフロッグT
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ヴィンテージtシャツの中でも現在かなり値段高騰及び人気が高いバドワイザースリーフロッグのtシャツです。近年このデザインに関してはかなり多くの偽物が散見されますが、こちらは大阪の某有名店から購入したものなので間違いなくオフィシャルのもとだと思っています。細かい部分の写真をつけていますのでご確認ください。ただし、古いものですので神経質な方のご購入はお控えください。タグは当初からとんでましたが、お店の人はLサイズではといわれていました！某有名ヴィンテージtシャツ専門店では47000円＋TAXで、販売されていました！
http://narcologia.ru/goods/reinforcement729099.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate546377.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture439841.html
バドワイザー フロッグT - Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
90's アメリカ製 Budweiser/バドワイザー ヴィンテージTシャツ 半袖 ...
90's アメリカ製 Budweiser/バドワイザー ヴィンテージTシャツ 半袖T ...
90's Budweiser USA製
90's アメリカ製 Budweiser/バドワイザー ヴィンテージTシャツ 半袖T ...
美品！90年代 Budweiser Tシャツ Marlboro Apple
アロハシャツ ムームードレス 靴3点セット 単品でも可 ロイヤル ...
90's アメリカ製 Budweiser/バドワイザー ヴィンテージTシャツ 半袖T ...
ビール企業 アルコール 企業 アメリカ製 90s 90年代 大判プリント ...
90's アメリカ製 Budweiser/バドワイザー ヴィンテージTシャツ 半袖T ...
日本製】 budweiser 90s Tシャツ ビンテージ バドワイザー ...
Budweiser flog t-shirt バドワイザー カエルTシャツ | labiela.com
休日限定 【希少】Creek Angler's Device ボーダーtシャツ 在原みゆ紀 ...
http://narcologia.ru/goods/reinforcement729099.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate546377.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture439841.html
バドワイザー フロッグT - Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
90's アメリカ製 Budweiser/バドワイザー ヴィンテージTシャツ 半袖 ...
90's アメリカ製 Budweiser/バドワイザー ヴィンテージTシャツ 半袖T ...
90's Budweiser USA製
90's アメリカ製 Budweiser/バドワイザー ヴィンテージTシャツ 半袖T ...
美品！90年代 Budweiser Tシャツ Marlboro Apple
アロハシャツ ムームードレス 靴3点セット 単品でも可 ロイヤル ...
90's アメリカ製 Budweiser/バドワイザー ヴィンテージTシャツ 半袖T ...
ビール企業 アルコール 企業 アメリカ製 90s 90年代 大判プリント ...
90's アメリカ製 Budweiser/バドワイザー ヴィンテージTシャツ 半袖T ...
日本製】 budweiser 90s Tシャツ ビンテージ バドワイザー ...
Budweiser flog t-shirt バドワイザー カエルTシャツ | labiela.com
休日限定 【希少】Creek Angler's Device ボーダーtシャツ 在原みゆ紀 ...