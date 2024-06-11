ノースフェイス　アンタークティカバーサロフトジャケット　NORTH FACE

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カラー···ブラックアンタークティカバーサロフトジャケット （NA61930）●サイズ：メンズXL着丈72cm身幅62cm裾幅57cm袖口幅10cm●カラー：ブラック・現在入手困難サイズ・新品・未使用のタグ付き・国内正規品取扱店で購入•廃盤品THENORTHFACE史上最高のかさ高と温かさを持つフリース生地を採用した防寒ジャケットです。袋から出していない新品・未使用になります。自宅保管の為、ご理解ある方のみ御購入お願い致します。こちらは廃盤品となるため新品の在庫はどんどん減り値段の高騰が予想されます。♯THENORTHFACEノースフェイス♯バルトロライトジャケット♯ダウンジャケット♯アンタークティカ♯ヌプシ#supreme#シュプリーム#シュプノースカラー···ブラック