ヌバック イタリアンレザー メンズ レトロ ラウンドファスナー 匿名配送

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当店の革製品をご覧いただきありがとうございます。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。【ご紹介】イタリアンレザーの中でも特に美しい経年変化がみられるオイルドヌバックを使った長財布です。革の表面を起毛加工してあるので質感はマット。使い込んでいくことで光沢の強い艶やかなレザーに仕上がります。オイルドヌバックの最大の特徴は、通常のレザーには真似のできない素晴らしいエイジングです。時間をかけて育てることで、牛革らしい味わい深い風合になりますので、使い込んだウォレットが好みの方には特にお勧めです。【お色】・ダークブラウン（こげ茶）【素材】・ヌバックレザー・ナイロン【収納】・カード入れ×11・札入れ×2・フリー×1・小銭入れ×1【サイズ】・20cm×9.7cm×3.2cm【送料無料】・メール便にてポスト投函となります。・簡易包装ですが大切にお包みします。・入金日の翌日発送です。【その他】・こちらの財布は同一商品の写真を使いまわしております。掲載の画像とは細部が微妙に異なる場合がございます。・お使いのモニターによって表示される色味が異なる場合がございます。・発送ミス防止のため、画像に写り込んでいる番号札を付けてお届けします。・質問や要望などございましたら、気軽にご連絡ください。田中革具他にも出品しているのでご覧ください