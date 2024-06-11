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クロムハーツSBT BAND RING シルバー925
商品番号 E40349889221
商品名

クロムハーツSBT BAND RING シルバー925
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 10,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

7年程前にクロムハーツ原宿店で購入細かい傷などありますので神経質な方の購入はお控え下さいサイズが忘れてしまい12か13号どちらかになります付属品：なし※24時間以内に配送します！
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