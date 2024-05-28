定価¥60,000- 使用一回　サカゼン　スーツ　大きい人用

数ヶ月前にサカゼンで6万円程で新品購入し、結婚式用に一度しか着ませんでした。180cm93kg、股下76cmくらいだと思います。薄手で洗濯できるので、よく汗をかく方や、運動部だった方などにいいと思います。スーツ上、スーツ下2つついてきましたので片方新品の3点セットです。ワイシャツもそんなに汚れてないのが2つあるので、無料でつけます。サカゼンスーツ就活感動パンツユニクロストレッチシームレス伸びるザラパンツブーツパーカーTシャツ冠婚葬祭結婚式葬式パーティーお祝いシャネルフェンディルイヴィトンアルマーニプルデンシャルエリート株投資ポイント消費消化金持ち金本旅行海外英語トイックtoeic椅子pcパソコン水筒カーテンベッドインナー靴下ソックスまとめ売り大量スポーツウェア運動ジム会員タオルシャワーシャンプー香水飛行機マイルマリオットサプリメントビタミンLEDiPhoneiPadポケモンカードワンピースドラゴンボール#アンダーアーマー#レア#新品#未使用#一般#軟式#金属#バット#ビヨンド#ミズノ#asics#アシックス#SSK#シェアプレイ#ローリングス#mizuno#レガシー#筋肉#素振り#バッティング美品草野球ポイントクーポントクサンM球クーニントクさんメジャーリーグMLBバッティングセンターバッセン手袋スパイクバットグラブグローブまとめ売りまとめソックスベルトM球湯もみ型付防具ミット収納メンタルナイキタティスマチャドヤンキースカブス高校野球練習着ユニホームユニフォームステッカーヘルメット部活運動着スポーツ野球サッカーバレーバレーボールアメフトラグビーポイ活ポイント消化AirPodsエアポッズapplewatchアップルウォッチ充電器財布モバイルバッテリーお金本日用品洗剤汚れ車バイクジム筋トレプロテイン亜鉛MLBヤンキースレッドソックスダルビッシュ大谷大谷翔平大学ナイキadidasnikeアディダスジャージ



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