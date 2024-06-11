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ヒステリックグラマーHG Sサイズジョニーサンダース　LAMF ベロアジャケット
商品番号 K72202419493
商品名

ヒステリックグラマーHG Sサイズジョニーサンダース　LAMF ベロアジャケット
ブランド名 ジィヒステリックトリプルエックス
特別価格 税込 19,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···ベロアカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップ肩幅約46身幅約50着丈約66袖丈約62試着のみとなります。Sサイズですがゆったりとしたシルエットです。これからの季節に良いと思います。軽く畳んで発送致します。仕事の都合で発送が遅れる場合がございます。
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