ヒステリックグラマーHG Sサイズジョニーサンダース　LAMF ベロアジャケット

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素材···ベロアカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップ肩幅約46身幅約50着丈約66袖丈約62試着のみとなります。Sサイズですがゆったりとしたシルエットです。これからの季節に良いと思います。軽く畳んで発送致します。仕事の都合で発送が遅れる場合がございます。