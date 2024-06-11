キャリアリング(CAREERING) DELTA 501 (WH)

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キャリアリング(CAREERING)DELTA501(WH)になります。正規店にて購入致しました。定価¥47,300(税込)size:Φ3.5mmxD21mm素材:silver925(ポスト部分は18K)何度か使用しておりますが、使用の都度手入れしていましたので状態は非常に良いと思います。※若干では御座いますが、 片方(右耳)のポストに曲がりが御座います。よろしくお願い致します。値下げ交渉受け付けております。