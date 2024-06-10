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【新品タグ付き☆定価¥36080】RATS 長袖 シャツ
商品番号 H37364299192
商品名

【新品タグ付き☆定価¥36080】RATS 長袖 シャツ
ブランド名 ラッツ
特別価格 税込 14,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品詳細オリジナルのコットン素材を使用したチェック柄レギュラーカラーシャツ。細かで不規則な凹凸感のあるアムンゼン織りを採用した素材で高級感ある表情が特徴。フロント胸元にフラップ付きポケットを配置したデザイン。ボタンもRATS、WAYOFLIFEのロゴをプリントしたオリジナル。ワンウォッシュ、裾が緩やかなラウンドシルエット。2色展開。【商品名】BLANKETSHIRT【ブランド】RATS/ラッツ【状態】新品・タグ付【定価】¥36080(税込)【サイズ】L【カラー】BLACK【素材】Wool100%【品番】22'RS-1104SMAPsmap木村拓哉キム拓TOKIOtokio長瀬智也バイクバイカーモトクロスBIKEbikeバイク乗りバイク好きライダーツーリングサーフィンSURFsurfsurfingスケータースケボーSK8アウトドアフェスイベントストリートファッションSTREETstreetカラー···ブラック柄・デザイン···ボーダー素材···ウールジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/Stanford615473.html
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