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- 【新品タグ付き☆定価¥36080】RATS 長袖 シャツ
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商品詳細
■商品詳細オリジナルのコットン素材を使用したチェック柄レギュラーカラーシャツ。細かで不規則な凹凸感のあるアムンゼン織りを採用した素材で高級感ある表情が特徴。フロント胸元にフラップ付きポケットを配置したデザイン。ボタンもRATS、WAYOFLIFEのロゴをプリントしたオリジナル。ワンウォッシュ、裾が緩やかなラウンドシルエット。2色展開。【商品名】BLANKETSHIRT【ブランド】RATS/ラッツ【状態】新品・タグ付【定価】¥36080(税込)【サイズ】L【カラー】BLACK【素材】Wool100%【品番】22'RS-1104SMAPsmap木村拓哉キム拓TOKIOtokio長瀬智也バイクバイカーモトクロスBIKEbikeバイク乗りバイク好きライダーツーリングサーフィンSURFsurfsurfingスケータースケボーSK8アウトドアフェスイベントストリートファッションSTREETstreetカラー···ブラック柄・デザイン···ボーダー素材···ウールジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/Stanford615473.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless91259.html
http://narcologia.ru/goods/stair447200.html
長袖シャツ/L/コットン/ネイビー/総柄/11RS-1002-A
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長袖シャツ/XL/コットン/BLK/総柄
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