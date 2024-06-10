【新品タグ付き☆定価¥36080】RATS 長袖 シャツ



長袖シャツ/L/コットン/ネイビー/総柄/11RS-1002-A



【RATS】ラッツ 長袖チェックシャツ コットンシャツ ワークシャツ Lサイズ



長袖シャツ/M/コットン/GRY



長袖シャツ/M/コットン/NVY/チェック



長袖シャツ/S/コットン/BLK/ギンガムCK/12RS-0405



長袖シャツ/10RS-0901/L/コットン



長袖シャツ/M/レーヨン/BLK/チェック



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長袖シャツ/M/コットン/GRY/無地/22RS-0407



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長袖シャツ/L/コーデュロイ/BLK/無地



長袖Tシャツ/M/コットン/RED/プリント/20RTC-0203



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長袖シャツ/XL/コットン/BLK/総柄

■商品詳細オリジナルのコットン素材を使用したチェック柄レギュラーカラーシャツ。細かで不規則な凹凸感のあるアムンゼン織りを採用した素材で高級感ある表情が特徴。フロント胸元にフラップ付きポケットを配置したデザイン。ボタンもRATS、WAYOFLIFEのロゴをプリントしたオリジナル。ワンウォッシュ、裾が緩やかなラウンドシルエット。2色展開。【商品名】BLANKETSHIRT【ブランド】RATS/ラッツ【状態】新品・タグ付【定価】¥36080(税込)【サイズ】L【カラー】BLACK【素材】Wool100%【品番】22'RS-1104SMAPsmap木村拓哉キム拓TOKIOtokio長瀬智也バイクバイカーモトクロスBIKEbikeバイク乗りバイク好きライダーツーリングサーフィンSURFsurfsurfingスケータースケボーSK8アウトドアフェスイベントストリートファッションSTREETstreetカラー···ブラック柄・デザイン···ボーダー素材···ウールジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし季節感···春、夏、秋、冬