ナチュラル　プリンスエジプシャンターコイズ　インディアンジュエリー

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シナイ半島にて産出されるターコイズであり、高値で取引がされているターコイズ。スパイダーウェブが出ていて、赤とゴールドっぽいウェブが綺麗です。他の鉱山には無い独特の色合いを持っている美しいターコイズ。市場に中々出ない珍品です。天然石の種類(ナチュラルエジプト産プリンスエジプシャンターコイズ)天然石の大きさ(約縦1.2cm) (横約0.9cm)天然石の重量(約3.75カラット)シルバーの素材(シルバー950)※天然石の為インクルージョンや傷などある場合がございます。※天然石の特性上、写真と実物の色味が異なる場合がございますので、予めご了承ください。また、取り扱いには十分ご注意ください#インディアンアクセサリー #ネイティブアメリカン #キングマンターコイズ #フェザー #シルバー925 #インディアンジュエリー #ロンドンブルートパーズ #雷 #ライトニング #叩き #ブラックスターサファイア #ワイルドホース #スリーピングビューティー