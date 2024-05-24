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ナチュラル　プリンスエジプシャンターコイズ　インディアンジュエリー
商品番号 W12165489537
商品名

ナチュラル　プリンスエジプシャンターコイズ　インディアンジュエリー
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シナイ半島にて産出されるターコイズであり、高値で取引がされているターコイズ。スパイダーウェブが出ていて、赤とゴールドっぽいウェブが綺麗です。他の鉱山には無い独特の色合いを持っている美しいターコイズ。市場に中々出ない珍品です。天然石の種類(ナチュラルエジプト産プリンスエジプシャンターコイズ)天然石の大きさ(約縦1.2cm)　(横約0.9cm)天然石の重量(約3.75カラット)シルバーの素材(シルバー950)※天然石の為インクルージョンや傷などある場合がございます。※天然石の特性上、写真と実物の色味が異なる場合がございますので、予めご了承ください。また、取り扱いには十分ご注意ください#インディアンアクセサリー　#ネイティブアメリカン　#キングマンターコイズ　#フェザー　#シルバー925　#インディアンジュエリー　#ロンドンブルートパーズ　#雷　#ライトニング　#叩き　#ブラックスターサファイア　#ワイルドホース　#スリーピングビューティー
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