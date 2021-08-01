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【剛さま専用】RC 9FIFTY FOG ESSENTIALS ロゴ ブラック
商品番号 A25423933538
商品名

【剛さま専用】RC 9FIFTY FOG ESSENTIALS ロゴ ブラック
ブランド名 エフオージーエッセンシャルズ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用回数3回程度比較的キレイな状態かと思います神経質な方はご遠慮ください【カラー】・Black【素材】・ポリエステル【サイズ】・ワンサイズ(57.7-61.5cm)フロントにFEAROFGODESSENTIALSのロゴレフトサイドにはニューエラのオールドロゴが入りますシルエットはニューエラのスナップバックキャップの定番シルエット9FIFTYを、柔らかく低めのクラウンにすることでクラシックな被り心地に仕上げたRETROCROWN9FIFTYアジャスタブル仕様でサイズ調整が可能です
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