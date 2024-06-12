大人気　ポールスミス paulsmith 長財布　メンズ

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大人気「PaulSmith：ポールスミス」の長財布。キズや汚れ水分にも強く、普段使いとして使って頂けます。その表面に様々な柄をスタンプの様に押されたエンボス加工と中央上部にシルバーで箔押しされたブランドロゴがとてもカッコ良いです。札入れ部もファスナー小銭入も、マチ付きの作りなので収納力が最高。5枚目の写真をご覧ください。中側に少し白い汚れが見られます端の方なので目立たないとは思いますが、画像で確認お願いします！6枚目は、中のファスナーの革が少し剥がれております。ご了承のほどよろしくお願いします。使用する分には全く不備なく使えます！本体サイズ：縦：10cm 横：19.2cm 厚み：2.5cm内容：ファスナー小銭入れ、札入れ×2、サイドポケット×2、カードポケット×12色：ブラック#ポールスミス#paulsmith#財布#メンズ財布#長財布#ブラックカラー···ブラック財布形···長財布素材···フェイクレザー