シルバーホースリング レア 廃盤

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商品詳細
カラー···シルバー材質···シルバー断捨離中☆数十年前に購入した、シルバーホースのリングになります。サイズは19号～21号になります！もう付けないため、シルバー好きな方この機会に如何でしょうか？傷が多い為、格安出品させていただきますm(*__)m即購入⭕️値引き少しなら⭕️#シルバーホース#シルバーアクセサリー#廃盤品#レア
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