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MAISON MARGIELA メゾンマルジェラ スリムナンバーリング　指輪　M
商品番号 D46065894418
商品名

MAISON MARGIELA メゾンマルジェラ スリムナンバーリング　指輪　M
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 8,366 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございますm(__)mこちら正規品取扱店にて購入致しました。【ブランド】MaisonMargiela(メゾンマルジェラ)【型番】SM1UQ0049-S12967【サイズ】■若干のサイズ誤差はご了承下さいませ。M:21号相当リング幅/2mm【カラー】951/SILVER【原産国】ITALY【素材】925SILVER【付属品】ブランドオリジナル保存箱※こちらの商品はアンティーク加工が施されております！※マルジェラの箱は白色ですので元々多少のスレ、小傷、黒ずみ等がある場合がございますがご了承くださいませm(__)m
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