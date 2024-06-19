PlayStation4Proジェットブラック1TB純正コントローラー2つ付き

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PlayStation4Proジェットブラック1TB型番CUH-7100BB012018年4月27日に購入したものです。同梱物①PS4Pro本体1TBジェットブラック‪✕‬1②純正コントローラー黒‪✕‬1③HDMI線‪✕‬1④電源線‪✕‬1⑤コントローラー配線‪✕‬1⑥純正コントローラー赤‪✕‬1・メーカー保証は切れています。・動作に問題はなくまだまだ使えます。・初期化済。・純正コントローラー赤(中古市場相場3000円程)をサービスとしてお付けします。・破損などはありませんが使用感はあります。・写真二枚目のとうり、うっすら見える白い小傷のようなものがあります。拭くと消えるタイプの小傷です。・写真三枚目の右上の三角のパーツが欠けています。・除菌、清掃済みですが、素人清掃なので、気になる方はご自身にてもう一度清掃して下さい。①～⑤までを純正PlayStation4Proの箱に梱包し、⑥を保護シートで包装して、衝撃の無いよう保護して段ボールにまとめて発送致します。PlayStation5を購入したため使わなくなってしまったので出品致しました。まだまだ問題なく働けるので、使って頂けるかたと素敵なご縁がありますように。ご納得頂けましたら即購入ＯＫです。お値段交渉中でありましても、専用出品以外は、表示価格での即購入の方優先となりますのでよろしくお願いします。#プレイステーション4プロ#PlayStation4Pro