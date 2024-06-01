【美品】GBA ファイアーエムブレム セット 烈火の剣（状態確認用）

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◾️商品名GBAファイアーエムブレム封印の剣烈火の剣聖魔の光石のセットの状態確認用です。◾️商品詳細いま現在は生産が終了している名作レトロゲームになります。パッケージに目立った傷はございません。もちろん動作確認済みです。※「#negi_miso」でご検索いただくと、各商品の状態をより詳細に掲載したものを載せております。是非ご確認ください。自宅保管している中古品である事をご理解頂いた上でご検討下さい。また、当時全クリしたデータもそのままにしております。◾️梱包・発送方法メルカリ公式推奨の梱包に従い、箱の凹み対策、水濡れ防止対策を徹底いたします。また、発送方法は匿名配送による宅急便コンパクトになります。公式販売の宅急便コンパクトの入れ物に梱包のうえ発送いたしますのでご安心くださいませ。◾️補足当方タバコ吸わず、ペットも飼っておりません。即購入大歓迎です。ご検討のほどよろしくお願いいたします(*'▽'*)！#ゲーム#ゲームソフト#シミュレーション#RPG#Nintendo#任天堂#Switch#ポケモン#ポケモンカード#ポケモンピンボール#アドベンチャー#ゲームボーイアドバンス#ゲームボーイアドバンスソフト#アドバンス#ゲームボーイ#ゲームボーイソフト#レトロゲーム#中古ゲーム#GBA#GBAソフト#GB#GBC#ゲームボーイカラー#ゲームボーイアドバンス#ゲームボーイアドバンスsp#ファイアーエムブレム#FE#極美品#聖魔の光石#烈火の剣#封印の剣#匿名配送#Nintendo#生活／諸芸・娯楽#fire_emblem#negi_miso