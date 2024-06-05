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ZB1 ゼベワン　ペンコン　トレカ　ゴヌク
商品番号 Y75631851288
商品名

ZB1 ゼベワン　ペンコン　トレカ　ゴヌク
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 4,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZB1韓国　ペンコン　限定　トレカ　パクゴヌク本日コチョクで購入しました。ペンコンの限定トレカ3枚での値段です。チェリー、ハート、スペシャルです。3枚まとめてスリーブに入れ、水濡れ、折れ防止して発送いたします。海外製品、素人保管のため、初期傷あります。神経質な方はお控えください。zerobaseone
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