ZB1 ゼベワン　ペンコン　トレカ　ゴヌク

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商品詳細
ZB1韓国 ペンコン 限定 トレカ パクゴヌク本日コチョクで購入しました。ペンコンの限定トレカ3枚での値段です。チェリー、ハート、スペシャルです。3枚まとめてスリーブに入れ、水濡れ、折れ防止して発送いたします。海外製品、素人保管のため、初期傷あります。神経質な方はお控えください。zerobaseone
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