Steam deck 256GB 本体 スチームデッキ 256 SDカード付き

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商品詳細
SteamDeck本体256GB付属品・充電器 (初めから付属していたもので、未使用です。)・ケース・512GBマイクロSDカード・保護フィルム (貼ってあります。)予約して購入した当時は数回使用しましたが、めっきり使わなくなったので出品します。美品ですが、素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。開封後すぐにガラスフィルムを貼りました。中身は初期化しております。購入時に入っていた段ボールに入れて発送させて頂きます。質問等ありましたらご気軽にお問い合わせください。発送はお支払い確認後24時間以内に行います。#steamdeck#steam
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