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Switch スマブラ
商品番号 F38040716637
商品名

Switch スマブラ
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 12,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント無し即買いOKです。新型バッテリー強化版です。ゲオにて1年前に新品税込32978円で購入しました。使用頻度が少ない為、状態は非常に良いです。動作確認済みです。箱付きでの発送になります。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/ordering315979.html
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