YAMAHA　ギターアンプ　THR10X

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【商品名】YAMAHATHR10X【サイズ】◎寸法幅360㎜高さ183.5㎜奥行き140㎜◎重量2.8kg【商品状態】電池により、動作確認済みです。多少の汚れ・使用感はあります。スピーカーとして数回使用しました。【商品情報】THR10Xは、徹底的に歪みにこだわったハイゲイン・スタック・コレクションです。「VCMテクノロジー」により音のキャラクターの違いをリアルに再現し、歪みにこだわりのあるギタリストにも満足できる迫力のメタルサウンドを自宅でも実現することができます。チューブアンプの持つレスポンス、優れたエフェクト、ハイファイなステレオサウンドをコンパクトなボディに搭載。5種類の新開発VCMアンプタイプとヤマハハイエンドミキサー譲りのエフェクトによるリアルなギターサウンドと、ヤマハの誇るハイファイオーディオサウンドをこの一台で再生します。USBインターフェイス機能、バッテリー駆動、チューナーなどオフステージでギタリストに必要な機能が詰まっています。【付属品】取り扱い説明書【注意点】中古品ではありますのでNCNRでお願いします。元箱、USBケーブル、アダプターはありません。