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ゆるゆり Blu-ray BOX
商品番号 Q43219529048
商品名

ゆるゆり Blu-ray BOX
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

2011年7月に放送された「ゆるゆり」のBlu-rayBOXがついに発売!「ゆるゆり」のBlu-rayBOXがついに発売!☆なもり先生描き下ろし三方背BOXに入れてお届け!☆【封入特典】☆特製ブックレット全部まとめましたブックレットなもり先生描き下ろしマンガ6巻分全部まとめたよ!キャラクターインタビュー全部まとめたよ!赤座あかり編、歳納京子編、船見結衣編、吉川ちなつ編、杉浦綾乃\u0026池田千歳編、大室櫻子\u0026古谷向日葵編☆ごらく部\u0026生徒会ERM(えらべる!リバーシブル・めもりある)ジャケット☆ステキな4色カラーピクチャーレーベル
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