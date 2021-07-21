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ズームスーパーフライエリート2 2足
商品番号 R10396998782
商品名

ズームスーパーフライエリート2 2足
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現物と写真は異なります。コメント付き次第載せます。オリンピックカラーと初期カラーの黒となってます。2足売ります27.5cm
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