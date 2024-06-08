新品★白石麻衣さん写真集『乃木坂４６卒業記念メモリアルマガジン』＋FRIDAY

★数ある商品の中からご覧頂き誠に有難うございます。本商品はコメントなしで即購入して頂けます。どうぞよろしくお願いいたします\u003c(__)\u003e★※本商品は値下げ不可商品です□商品について□①白石麻衣さん写真集『乃木坂４６卒業記念メモリアルマガジン』※【セブンネット限定特典：クリアファイル1枚付き（A4サイズ）】②白石麻衣さん表紙のFRIDAY2020年10月30日11月6日合併号※白石麻衣さん16PBOOKINBOOK付き☆控えめに言って美しい☆状態：新品・未使用※写真集はシュリンク付き（未開封）新品をネットで購入しクリアファイルと共にOPP袋に入れ暗所で保管しています※雑誌は新品をネットで購入しOPP袋に入れ暗所で保管しています□配送について□水漏れ対策としてOPP袋に入れプチプチで梱包し匿名配送（宅急便コンパクト）いたします。送料無料です。どうぞよろしくお願いいたします



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