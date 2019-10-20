打面1尺1寸 33cm(胴長)横38cm程杉浦太鼓店愛知県の老舗太鼓屋である杉浦太鼓店の桶胴太鼓です。中古品、古いものになりますので動作などの保証は出来かねます。ロープの締め上げが必要です。状態はお写真にてご確認下さい太鼓内部に店名の記載あり￼。画像10※太鼓台も出品しております。太鼓本体と太鼓台を合わせて購入頂ける方には割引きも検討できます。事前にコメントにてご連絡下さいませ。#和太鼓#太鼓#締太鼓#桶胴太鼓#桶太鼓#パーカッション#ドラム#打楽器#三味線#楽器#浅野太鼓#鬼太鼓座#鼓童#drumtaoドラムタオ



桶胴太鼓 和太鼓 杉浦太鼓店 製造-



#005 和太鼓職人 杉浦 哲郎 | 明日への扉 by アットホーム



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品】3尺 桶胴太鼓（スチール製台付） smcint.com



長胴太鼓修理 1尺2寸 鼓面33cm



諏訪工芸｜和太鼓販売



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