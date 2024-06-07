ピクミン　PIKMIN 一輪挿し 赤　青　黄　3個セット

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ピクミン PIKMIN一輪挿し赤 青 黄 3個セット●商品サイズ（cm）（約）高さ13×幅5.6●材質磁器●原産国中国・目的以外の使用はしないでください。・手作業で加工している部分がありますので、商品によって形状や色合いなど個体差が生じる場合があります。・投げたり振り回したりしないでください。破損やけがの原因となります。・高い場所や不安定な場所で使用しないでください。転倒や落下の原因となり危険です。・テーブルや台などの上でひきずらないでください。表面を傷つける恐れがあります。・お手入れの際は、傷がつかないよう金属たわしやクレンザーのご使用を避け、柔らかい布やスポンジなどに中性洗剤をつけてお洗いください。・強い衝撃や温度差で割れたり欠けたりすることがありますのでご注意ください。・ひびが入ったり欠けたりした場合は、割れやけがの原因となりますのでご使用をおやめください。・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。