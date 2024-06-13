M3677●江戸明治和本等＞〈新選〉小学童子通［〈開化〉絵入商売往来］（小本）

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●江戸明治和本●〈新選〉小学童子通［〈開化〉絵入商売往来］（小本）【判型】小本1冊。縦115粍。【作者】滝沢清編。【年代等】明治14年1月刊。［東京］松田幸助（文書堂）版。【備考】分類「往来物」。『〈新選〉小学童子通［〈開化〉絵入商売往来］』は、明治12年刊『〈滝沢清著・開化〉絵入商売往来』と同年刊『〈新選絵入〉消息往来』を合本した往来物。銅版刷りの和装小本。本文を行書・5-6行・付訓で記す。目録箋に「名頭国尽／両点千字文／商売往来／消息往来」と記すので、「名頭国尽」等を合本した版も存したと思われる。★原装・題簽付・概ね美本。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。