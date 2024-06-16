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商品詳細
※こちら実家保管のため、発送日数が状況により異なります。発送日が知りたい方はお気軽にコメントください。自宅保管のため、本のたわみ、1部表面の汚れ、多少の劣化ありますが中は比較的綺麗な状態です。それぞれハガキ、売上カード、チラシ？がついてます。「お絵描きチュートリアルパーツがわかれば描ける!キャラ作画の基本」金智恵/パク・リノ定価:￥1700「色塗りチュートリアル」金智恵/パク・リノ定価:￥1900「ポージング・チュートリアル図形を使って立体的に描く!魅力的なポーズ作りの基本」金智恵/パク・リノ定価:￥2000#金智恵#金_智恵#パク・リノ#本#芸術／絵画・彫刻
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ポージング・チュートリアル 図形を使って立体的に描く！ 魅力的なポーズ作りの基本
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