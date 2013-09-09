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PS Vita 純正 メモリーカード 纏めて18枚
商品番号 U60073276463
商品名

PS Vita 純正 メモリーカード 纏めて18枚
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 11,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメントなし即購入大丈夫です！PlayStation®Vitaメモリーカードソニー・インタラクティブエンタテインメントプレイステーションヴィータ【商品説明】SONY中古正規品、純正品になります。64GB　1枚32GB　2枚16GB　4枚8GB　10枚4GB　1枚合計：18枚清掃・除菌を徹底しております。即日発送即購入OKフォーマット済みご検討よろしくお願い致します。psvitaメモリーカード64psvitaメモリーカード32psvitamemoryMemorycardPCH-1000PCH-2000playstationプレイステーションヴィータ
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