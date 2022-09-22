横野すみれ 写真集 フォトブック SUMIRE graph #4 #5 2冊

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横野すみれ写真集フォトブックSUMIREgraph#4#52冊セット新品未開封です。【商品の状態】○新品となりますが完璧な状態を望む方及び神経質質な方は絶対にご購入しないでください。【発送方法】○ほかの商品とまとめて購入で100円値引き○即購入ok○補強と防水をして発送します。▼概要雑誌表紙を席巻する横野すみれの第四弾となるフォトブック『SUMIREgraph#04』ファンの見たいファッションで多く声が上がっていた、セクシーデニムのショットが表紙となっている。大胆なワンピース水着での大人ポニーテールカットを披露していたりシースルーニットから見え隠れする緑のランジェリーカットでは、もっとも自然体で撮影した様子が伺える。沖縄での海で撮影した、オレンジ水着の色んな表情で別シーンが飛び交うカットとなっている。前回同様の80pの大ボリュームになっております。■仕様＊フォトブック仕様A5サイズ・フルカラー・80pジャンル···女性アイドルグッズ種類···写真