CASIO セルビアーノ AP45 AP45C

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商品詳細
北海道の方限定当方(道北)です。搬入作業をして下さる方で引き取りに来て下さる方にと考えています。説明書(破け、折れ等あり)はありますが、椅子、付属品等はございません。使用に伴う傷等あります。鍵盤が少し変色しています。動作確認済みです。自宅保管の中古品を御理解下さいます方によろしくお願いします。お写真追加や質問等ありましたらコメントにてお願い致します。お値下げ交渉️⭕️喫煙者おります。
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