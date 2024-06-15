（非売品　激レア）ニンテンドー　3DS CHOTTO PEACH EDITION

クラブニンテンドーで当選した限定1000台の非売品ちょっとマリオなニンテンドー3DSピーチエディションになります。使用してますので中古品となります。小傷、多少の使用感がありますが、全体的に保管状態は良い方だと思います。装備品ですが、SDカード無しですがそれ以外は揃っています。ARカードは初期の物は紛失した為別の3DSに入っていた新品をお付けします。（中身は同じ物）充電器は使用できますが、調子が悪い時ありますので、別途購入をおすすめします。ゲーム機画面の上部（右側）に一部液晶の変色（写真10枚目）がありますがゲームなどに支障はない程度です。画面には別売りの液晶シートは貼ってあります。中古品ですので神経質な方は購入控えて下さいますよう宜しくお願い致します。



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