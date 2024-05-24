EPIPHONE Les Paul special Ⅱ black レスポール

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ご覧頂きありがとうございます。エピフォンのスペシャル2となります。写真通りバックにそれなりのスレや傷、また、フロントはネジ錆などはありますがプレイに支障はありません。動作確認済、ネックの反りや音詰まりやガリなど不具合等はございません。フレットも8割以上と思われます。クリーニング済、弦も新しいものに張り替え済です。プチプチで梱包した上で巻きダンボールに詰めて発送となります。傷あり中古にご理解頂ける方、どうぞよろしくお願い致します。どうぞご検討よろしくお願い致します。#Epiphone#lespaul#Gibson#ギブソンシリーズ···その他タイプ···レスポールタイプタイプ···レスポールタイプアクセサリー・パーツ···その他