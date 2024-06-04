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茶道具　唐銅風炉師　藤井宗喜作　砂張銅　五徳蓋置　共箱　V　R4657
商品番号 N68058844548
商品名

茶道具　唐銅風炉師　藤井宗喜作　砂張銅　五徳蓋置　共箱　V　R4657
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 6,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約３．５cm　幅約５．４cm　重さ約９８g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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