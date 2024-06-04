茶道具　唐銅風炉師　藤井宗喜作　砂張銅　五徳蓋置　共箱　V　R4657

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商品詳細
大きさ 高さ約３．５cm 幅約５．４cm 重さ約９８g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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