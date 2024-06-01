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ベースギター本革ストラップERGOSTRAPS 幅4インチ
商品番号 M38630482808
商品名

ベースギター本革ストラップERGOSTRAPS 幅4インチ
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 5,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルゴストラップスの本革ストラップになります。4インチの幅広で軽くて良質なので多弦ベース等、重い楽器に最適です。楽器自体が軽く感じます。あまり使用していないので、美品ですが、ダンロップロックピンを取り付けた跡や多少の使用感はありますので、やや傷や汚れありにしてあります。どうぞ宜しくお願い致します。アクセサリー・パーツ···ストラップ#ergostraps#ベースギターストラップ
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