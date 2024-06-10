【限定お値下げ】BOYSPLANET ジャンハオ CGV トレカ ポカ

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商品詳細
韓国代行にて推しのメンバーと一緒に購入しました！状態としましては、髪の毛のところに赤茶色の点、トレカ上部に白い傷がありますのでご注意ください。スリーブに入れてあれば気にならないものだと思いますが、私個人の見方ですので完璧をお求めの方はご購入御遠慮ください(・-・̥)購入後の返品は、すり替え防止のため致しておりません\u003e_\u003cスリーブ＋硬質ケース＋防水対策での発送予定です。即購入大歓迎、多少のお値下げ交渉○なにか質問等ございましたらコメントにて受け付けます。よろしくお願いします◎#BOYSPLANET#ZEROBASEONE#ボイプラ#ボーイズプラネット#ゼベワン#ゼロベースワン#キムジウン#ソンハンビン#ジャンハオ#ソクマシュー#キムテレ#リッキー#キムギュビン#パクゴヌク#ハンユジン#シージーブイ#特典#限定特典#映画館特典
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