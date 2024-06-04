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ROBOTICS;NOTES セット
商品番号 O29228786426
商品名

ROBOTICS;NOTES セット
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。以下の商品セットとなります。01:PS3「ROBOTICS;NOTES初回限定版」02:PS3「ROBOTICS;NOTES通常版」03:XBOX360「ROBOTICS;NOTES初回限定版」04:XBOX360「ROBOTICS;NOTES通常版」05:オリジナルサウンドトラック＋WEBラジオ特別編06:ドラマCD「冬空のロケット」07:ラジオCD「リアルロボ部　少年少女たちの夢」08:公式設定資料集09:科学アドベンチャーライブ2012Tシャツ（白）＋ペンライト10:初版特典おまけガンヴァレルクラグマスコット以上02・08のみ開封済で他は未開封です。返品対応は出来かねますので慎重にご購入下さい。また、バラ売りの対応は致しかねます。お返事が遅れる場合もございますので予めご承知下さい。よろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/reflector579164.html
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