コヴィントン広場／ジェームズ・スウェアリンジェン

ご覧いただきありがとうございます。数年前に購入し、使用せず保管しておりました。その点ご理解いただきますようお願いいたします。演奏いただける方に購入いただけると幸いです。作曲者：ジェームズ・スウェアリンジェン（JamesSwearingen）演奏時間：5分24秒グレード：3編成：吹奏楽出版社：C.L.バーンハウス（C.L.Barnhouse）楽器編成Picc.Fl.Ob.BbCl.1-3EbAltoCl.BassCl.A.Sax.1-2T.Sax.B.Sax.BbCornets1-3Hrn.1-4Trb.1-3BaritoneTubaSt.BassMalletPercussionTimp.SnareDrumTriangleSus.Cym.CrashCym.BassDrumTambourine定価13,090円※簡易包装で発送致します。※写真の色彩等に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。※自宅保管のため、ご理解ある方にご購入いただければと思います。また、返品やクレームはご遠慮ください。ご不明点ありましたらご購入前にお願いいたします。※当方ご入金確認後早々に発送する様に致しますのでよろしくお願いいたします。#吹奏楽#楽譜#スウェアリンジェン



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12 曲紹介① ~コヴィントン広場~ :: 第23回新潟県学生ウインドアンサンブル



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