【未開封】キョウリュウジャー×ブレイブフロンティアⅡ 非売品Blu-ray

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獣電戦隊キョウリュウジャー×ブレイブフロンティア2コラボBlu-rayキョウリュウジャー幻の33.5話勇敢戦隊ブレイブフロンティアが収録されたブルーレイです。新品未開封。暗所にて保管しておりました。プチプチに包んで発送いたします。ブレフロブレフロ2当選品竜星涼斉藤秀翼塩野瑛久今野鮎莉丸山敦史金城大和劇団EXILE特撮