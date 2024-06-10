春光乍洩 happy Together/ブエノスアイレス 限定写真集

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【春光乍洩 happyTogether】「ブエノスアイレス」写真集監督ウォン・カーウァイ背表紙に破れがあります。ボールペンが入っているようですが、使えるかわかりません。ダンボールのケースも傷んでいます。一度見てから、本棚にしまっていました。購入時の記憶がないので、同封物に間違いがあるかもしれません。本に挟んであったものをそのまま、発送いたします。シリアルナンバー０６４７７(同封物)ポジフィルムポストカード薄紙10枚(便箋？)ボールペン？※本来はコンドームが付いていたみたいですが、日本輸入時に取り外されているようです。#レスリー・チャン#トニー・レオン#ウォン・カーウァイ