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BLAME!新装版 描き下ろし設定資料集 弐瓶勉フルカラー作品集 セット
商品番号 S62258171166
商品名

BLAME!新装版 描き下ろし設定資料集 弐瓶勉フルカラー作品集 セット
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BLAME!新装版1〜6ブラム弐瓶勉描き下ろし設定資料集弐瓶勉フルカラー作品集セットになります。おまけで電基漁師危険階層脱出作戦の漫画もつけます。新装版はビニール剥がさず保管してました。資料集作品集も数回読んだだけで状態は良いと思います。一度人の手に渡ったものと理解した上で購入を検討ください。水濡れ折れ防止をして発送します。
http://narcologia.ru/goods/monophonic647012.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant208882.html
http://narcologia.ru/goods/peroration403915.html
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