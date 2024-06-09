BLAME!新装版 描き下ろし設定資料集 弐瓶勉フルカラー作品集 セット

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BLAME!新装版1〜6ブラム弐瓶勉描き下ろし設定資料集弐瓶勉フルカラー作品集セットになります。おまけで電基漁師危険階層脱出作戦の漫画もつけます。新装版はビニール剥がさず保管してました。資料集作品集も数回読んだだけで状態は良いと思います。一度人の手に渡ったものと理解した上で購入を検討ください。水濡れ折れ防止をして発送します。