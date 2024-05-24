M3961●江戸明治和本等＞尊純親王真翰 国尽 京条里 百首題 腰越状 石刷折本



本・音楽・ゲームM3961○江戸明治和本等＞尊純親王真翰国尽京条里百首 ... 本・音楽・ゲームM3961○江戸明治和本等＞尊純親王真翰国尽京条里百首 ...



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●江戸明治和本●尊純親王真翰［国尽・京条里・百首題・腰越状］（石刷折本）【判型】折本1帖。縦236粍。【作者】尊純親王書。【年代等】江戸後期刊。［江戸］翰香館板。【備考】分類「往来物」。冒頭に書袋を収録した。『尊純親王真翰』は、尊純親王の筆跡を模刻した陰刻（石刷）手本。「国尽」「京条里」「百首題」「腰越状」を収録。このうち「百首」は建保3年（1215）10月に内裏での宴で詠まれたものという。★原装・題簽付・書袋付き・極美本。他に所蔵無し。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。