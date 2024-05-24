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【美品】PS4 Pro 1TB キングダムハーツ３ リミテッドエディション 限定
商品番号 M64005999002
商品名

【美品】PS4 Pro 1TB キングダムハーツ３ リミテッドエディション 限定
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【希少美品】PS4Pro1TBCUHJ-10025CUH-7200B限定版キングダムハーツ３　リミテッドエディションKINGDOMHEARTSIIILIMITEDEDITION動作確認済初期化済すぐに遊べるセットです。目立つキズもなく美品かと思います。7200ベースの本体なので、性能もバッチリです。封印シールははがされていません。【内容】・本体・純正コントローラー・HDMIケーブル・電源ケーブル・USBケーブル・モノラルヘッドセット・箱・キングダムハーツ３箱、ソフトを含め説明書以外の付属品は全てそろっています。写真のものが全てです。こちらはお値下げ不可です。SONYPlayStation4CUHJ-10025color:ガラゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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